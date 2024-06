Spalletti confermato, giusto?

"Non ho visto gli allenamenti. Ma conosco Luciano, che è meticoloso e attento. Quando si arriva in Nazionale si devono assemblare le varie idee di calcio ed i concetti del nostro campionato trovando una via di mezzo. Ha cambiato tanti moduli perché cercava la formazione migliore, ma serve il lavoro. L'impronta di un allenatore in Nazionale fai fatica a vederla, serve un selezionatore che metta i giocatori nei propri ruoli. Spalletti ha tutto per stare in Nazionale, ma deve capire che il lavoro svolto dagli altri allenatori non è lo stesso che svolge lui. Credo che questa esperienza sia servita anche a lui".