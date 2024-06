Da spauracchio a opportunità

"Tornando all'Arabia, per ora, i club sauditi sono dunque una... speranza per Marotta, Ausilio e Baccin. Per fortuna dei dirigenti nerazzurri, infatti, i big di Inzaghi non sembrano interessati a quei lidi. Qualche giorno fa Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha chiuso la porta a un imminente futuro in Arabia del capitano [...]; la stessa cosa pare averla fatta Pavard. Piuttosto il club campione d'Italia confida che nel corso delle prossime settimane si aprano degli scenari... alternative. Anche per questo motivo, giovedì i dirigenti nerazzurri hanno incontrato in sede Fahad Alqarni Sarih, agente della 11Mangmt e intermediario per operazioni con club sauditi.