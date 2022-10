Galli: “Fiorentina avrà difficoltà sulle ripartenze dell’Inter. Sono certo che Inzaghi…”

L'ex portiere ha parlato di Fiorentina-Inter in programma domani sera al Franchi

Domani l'Inter è attesa dalla difficile trasferta di Firenze. Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così della gara tra nerazzurri e viola: "Sono certo che mister Inzaghi non prenderà sotto gamba la delicata sfida del Franchi contro i viola. La squadra di Italiano, secondo me, avrà diverse difficoltà sulle ripartenze dei nerazzurri".