Galli: “Lucca? Buon giocatore, ma non è ancora pronto per una grande squadra”

L'agente e presidente di Assoagenti Beppe Galli ha parlato del gioiellino del Pisa Lorenzo Lucca

"Una volta un giocatore doveva dimostrare con i fatti, oggi invece in A ci sono calciatori che valgono quaranta milioni e non hanno ancora dimostrato e in questo caso le valutazioni non le fanno certo i procuratori. Per quanto riguarda Lucca è un buon giocatore, non è però ancora pronto per una grande squadra. Ricordiamoci che la Serie A è un altro sport rispetto alla B. E che si parli della Nazionale mi sembra esagerato".