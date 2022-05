Galli: “Milan primo per merito ma la maglia domani peserà tantissimo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Giovanni Galli ha parlato così dell'ultima giornata di campionato

"La maglia peserà tantissimo, sei in trasferta ma arrivi agli ultimi 90' con la convinzione che questo percorso è stato raggiunto per merito. Sarei orgoglioso e un po' invidioso, mi piacerebbe far parte della squadra che giocherà domani. Ibrahimovic? Ci sono giocatori che soffrivano il clima e l'atmosfera di San Siro, i ragazzi sono entrati in sintonia con la squadra trovando autostima. Ora con gli 80mila di San Siro, non subiscono più la pressione. Ibra entra nello spogliatoio e alza l'asticella nella convinzione che il gruppo possa raggiungere l'obiettivo, non ti addossa la responsabilità. Ora hanno due risultati su tre, non voglio dire altro e spero di festeggiare insieme alla squadra".