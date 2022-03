Galli: “Milan favorito? È ancora presto, l’Inter non è finita e il Napoli è lì”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dice la sua sulla lotta scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha parlato della lotta scudetto. Nonostante il primo posto in classifica, per l'ex portiere il Milan non è ancora la squadra favorita. "Pronunciare la parola scudetto? Si può e certo non da ieri. Ma dire che il Milan è favorito è ancora presto. Un po’ per scaramanzia, gli voglio bene e non lo dico, un po’ per realtà: tutto può ancora succedere. L’Inter non è finita, il Napoli è lì. Il Milan mi piace perché gioca con leggerezza, forse perché all’inizio non partiva con l’obbligo della vittoria. In quello spogliatoio deve esserci un clima magico, diverso dagli altri. Pioli riesce a tirare fuori il meglio di ognuno e a scoprire sempre nuove risorse. E ne avrà ancora altre da giocarsi, come Ibrahimovic e Rebic, finalmente pronti per il gran finale".