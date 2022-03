Galli: “Scudetto? Inter in leggero vantaggio: sarà tutto più chiaro dopo…”

Le dichiarazioni dell'operatore di mercato e presidente di Assoagenti sulla volata scudetto, il mercato e la Nazionale

Su chi punta per la vittoria del campionato?

"Dopo le prossime tre partite sarà tutto più chiaro, ma l’Inter è in leggero vantaggio".

"A gennaio c’è già stato un po’ di movimento. Ci sarà attenzione ma in estate vedremo un mercato vivace".

I calciatori stranieri che militano in Russia e Ucraina possono svincolarsi. Come la vede?

"Giusto che sia così. Anche perché non è certo colpa dei calciatori, che, anzi, si sono trovati a vivere questa situazione".

"Non penso nemmeno alla possibilità di non passare… ovviamente con tanto rispetto per la Macedonia".