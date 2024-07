Di lui si era parlato in chiave Inter prima dell'arrivo di Zielinski. Adriano Galliani parla di Andrea Colpani e rivela: «Se è arrivata qualche telefonata? Sì, qualche telefonata è arrivata ma non ha troato il consenso del Monza». Tra i club interessati ora al calciatore al centrocampista italiano classe 1999 c'è ora la Fiorentina.

Ma quando hanno chiesto all'ad del club lombardo se tra le chiamate c'era quella del club viola ha risposto così: «La Fiorentina ha riprovato? Non so se si può dire o no, nel dubbio non lo dico». Il dirigente ha parlato anche del passaggio di Di Gregorio alla Juventus: « Hanno preso il miglior portiere della Serie A», ha sottolineato a proposito dell'ex interista.