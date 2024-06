Sky – Colpani può dire addio a Monza e Serie A: piace in Francia, servono 18/20 mln

Andrea Colpani, accostato anche all’Inter durante i mesi scorsi, potrebbe lasciare il Monza e la Serie A. Come riportato da Sky Sport, c’è l’interesse del Marsiglia per il giocatore. Trattativa non ancora avviata, ma il classe ’99 piace ai francesi. Il Monza ne fa una valutazione di circa 18/20 milioni di euro.