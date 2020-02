Galliani su Inter-Milan: “Indimenticabili le due semi di CL 2003. Ibra? Piango ancora quando…”

Intervenuto ai microfoni di Sky, l’ex AD del Milan Adriano Galliani ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic nella settimana del derby:

“So bene quanto conti lui in campo, nello spogliatoio anche come stimolo ai compagni. Mi ricordo quando appendeva al muro chi non si impegnava, non penso abbia perso questa abitudine”.

DERBY – “Non so come stia Ibra, credo solo influenza. Ibra fa da stimolo ai compagni e fa paura agli avversari. Piango ancora quando per esigenze di bilancio dovemmo cederlo”.

SCUDETTO – “Va dato atto all’Inter e alla Lazio di aver ravvivato il campionato, merito loro se la Serie A è ancora aperta”.

COME CI SI PREPARA AL DERBY – “E’ la settimana più importante dell’anno ma ho impresso le due semifinali del 2003, le ho vissute in apnea. Vincemmo per il fattore campo, non si capisce anche perché giocammo nello stesso stadio. Ho ancora paura che entri il pallone di Kallon nel finale con la parata di Abbiati, fu un’emozione irripetibile”.