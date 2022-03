Galliani: “Dybala-Juve? Certi amori finiscono, succede. Scudetto Milan o Monza in A? Spero…”

Intervenuto ai microfoni di Sky a margine dell'evento benefico per il Monzino, l'AD del Monza Adriano Galliani ha parlato così di Dybala

"Andrebbe chiesto ad Arrivabene, leggo i giornali e le notizie. E' assurdo che possa commentare una cosa che non conosco, non saprei cosa dire. Certi amori non finiscono, certi purtroppo finiscono. Succede. Io con Kakà, per Ibra e per altri... Sono stati amori che non sono finiti ma succede nella vita. Più facile Monza in A o scudetto Milan? Mi piacerebbe entrambe, sarebbe un sogno se si verificassero tutte e due".