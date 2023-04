Galliani: “Euroderby? Non vi dico cosa penso, con l’Inter ho buonissimo rapporto”

Le parole dell'ad del Monza: "L'Italia avrà una squadra in finale di Champions ed è una cosa bellissima. Poi non vi dico cosa penso io"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato così dell'Euroderby di Champions League tra Inter e Milan: "L'Italia avrà una squadra in finale di Champions ed è una cosa bellissima. Poi non vi dico cosa penso io, anche perché tra l'altro ho un buonissimo rapporto con l'Inter. (ride, ndr). Recentemente ho sentito Ancelotti, abbiamo ricordato le finali di Champions giocate in rossonero, anche questa sarà a Istanbul...".