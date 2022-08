Monza, Galliani: “Non siamo su Icardi. Scudetto? Spero nella seconda stella del Milan”

Il Monza su Icardi? Niente affatto. Adriano Galliani, ad del Monza, smentisce categoricamente un interesse per l'ex attaccante dell'Inter

Il Monza su Icardi? Niente affatto. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, a pochi minuti dalla partita contro il Torino smentisce categoricamente un interesse dei biancorossi per l'ex attaccante dell'Inter . Ecco le sue parole:

"Icardi? Non siamo su di lui, in attacco numericamente siamo a posto dato che è appena arrivato il quinto attaccante che è Petagna. Registrate pure. Scudetto? Sono tifoso del Milan, non faccio previsioni ma solo auspici. Spero che il Milan possa vincere la seconda stella".