Galliani: “Ancora rossonero fino al midollo. Milan-Inter? Marotta all’andata…”

Le considerazioni dell'ex amministratore delegato del Milan ora al Monza sul derby vissuto da protagonista per tanti anni

Mancano pochi giorni a Milan-Inter e cresce l'attesa in tutto l'ambiente. Anche Adriano Galliani, storico dirigente rossonero e ora al Monza con Berlusconi, è stato stuzzicato sul tema. Queste le sue considerazioni: "Sono rossonero fino al midollo e tifo per il Milan, non perdo una partita. Continuo a gridare e a esultare, perché 31 anni in rossonero non si possono dimenticare. Provo affetto per Marotta che mi ha invitato al derby d'andata, quando si poteva entrare soltanto in mille, ma in cambio del biglietto non gli ho promesso di tifare Inter. Detto questo, l'obiettivo mio e di Berlusconi al momento è quello di portare il Monza in Serie A per la prima volta nella sua storia".