Galliani: “Scelta Palladino come quella di Sacchi. Ha le stimmate del grande allenatore”

L'amministratore delegato biancorosso, Adriano Galliani , presenta il nuovo allenatore del Monza, Raffaele Palladino . E il punto di partenza è il ringraziamento per l'esonerato Giovanni Stroppa, ma anche un desiderio: "La scelta che abbiamo preso, il presidente Silvio Berlusconi e io, è dettata dal fatto che secondo noi Palladino ha in sé le stimmate del grande allenatore".

"Anche quando scegliemmo Arrigo Sacchi per il Milan, fu una scelta coraggiosa. La scelta di Palladino la paragonerei molto a quella di Sacchi. Vogliamo una squadra che faccia meglio rispetto alle prime giornate. A Lecce abbiamo pareggiato, ma non abbiamo tirato in porta".