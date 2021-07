Galliani: “Si sa già chi andrebbe in A se dovesse saltare la Salernitana. E’ chiaro”

Adriano Galliani, ad del Monza, parlando durante la conferenza stampa di presentazione di Stroppa ha escluso ricorsi

"Ricorso per caso Salernitana? Non l'abbiamo mai pensato perchè tocca al Benevento, basta leggere i regolamenti sportivi". Lo ha detto Adriano Galliani , ad del Monza, parlando durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Giovanni Stroppa.

"Io mi sono agitato ma il nostro avvocato Cantamessa mi ha fatto vedere tutte le carte: non ci sono dubbi, semmai la Salernitana non dovesse mantenere la Serie A per motivi extrasportivi è inutile fare ricorso perchè toccherebbe al Benevento. E' inutile fare ricorsi", ha aggiunto