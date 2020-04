Galliani: “Campionato 2020-21 in 5 mesi? Si può. Ecco la soluzione: 2 gironi da 10 e…”

Disputare il campionato 2020-21 in 5 mesi e terminare così tutto entro il 30 giugno? Per Galliani, ad del Monza, si può. La soluzione proposta permetterebbe a questa travagliata stagione di protrarsi anche fino all’autunno. Ecco la visione particolare dell’ex amministratore delegato del Milan, spiegata nel corso di un’intervista a Il Giornale:

“Non voglio passare per Guglielmo Marconi, ma si può. Come? La prima idea che mi viene è questa: dividere la serie A in due gironi da 10 squadre, le prime 8 o le prime 4 classificate si giocano quarti, semifinali e finali per aggiudicarsi lo scudetto e così in 5 mesi si conclude la stagione. Faccio anche quest’ultima considerazione: completato in autunno inoltrato 2020 il campionato più le coppe, non è pensabile di ricominciare il giorno dopo il torneo successivo, senza un periodo ridotto di vacanze e di nuova preparazione. Anticipo già l’obiezione: ma come devono fare altre ferie dopo la sosta di due mesi? È vero che i calciatori sono stati fermi due mesi ma sono rimasti reclusi in casa“.

(Fonte: il Giornale)