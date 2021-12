Galliani: “In Serie A gli stadi più brutti e obsoleti d’Europa. Dobbiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il dirigente ha parlato del divario che negli anni si è creato tra la Serie A e soprattutto la Premier League

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Adriano Galliani ha parlato del divario che negli anni si è creato tra la Serie A e soprattutto la Premier League. Questa la ricetta del dirigente del Monza: "I diritti televisivi hanno modificato le gerarchie del calcio europeo. Le 20 squadre inglesi fatturano più di tre volte delle 20 squadre italiane e in questo momento il campionato italiano non è più un campionato di arrivo ma di passaggio., Se non incrementiamo i ricavi, anche degli stadi che sono i più obsoleti e più brutti d'Europa. Dobbiamo cercare di diminuire il gap in termine di fatturato con le squadre inglesi e alcune spagnole".