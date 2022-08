Inter, Galtier in conferenza: “Skriniar? Non ho nessun commento da fare”

In conferenza stampa il tecnico del Psg non ha voluto rispondere a una domanda sul difensore nerazzurro

Nonostante il muro eretto dall'Inter, il Psg non ha abbandonato del tutto la strada che porta a Milan Skriniar. Ieri il club francese è tornato alla carica con una nuova proposta: 60 milioni più un giocatore, ma ha ricevuto un no secco dal club nerazzurro. A Cristophe Galtier, intervenuto in conferenza stampa, è stato chiesto se ha rinunciato al difensore slovacco. "Per quanto riguarda Skriniar non ho nessun commento da fare".