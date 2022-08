PSG, Galtier rilancia: “Mi aspetto ancora tre acquisti. La dirigenza è al lavoro per…”

"Me ne aspetto tre. Sappiamo che il mercato è difficile ma tu mi hai chiesto quanti rinforzi e dico tre. Ci sono difficoltà sul mercato, conosco il presidente e la dirigenza, stanno lavorando duramente ma non abbiamo ancora completato la squadra. Voglio un certo numero di giocatori in rosa e vorrei che avessero lo stesso livello in modo che possano performare bene e creare una sana competizione nei reparti".