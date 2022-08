Psg, Galtier scarica Icardi: “Ci serve una punta ma lui deve andare via. Gli ho detto…”

Il Monza sarebbe felice di metterlo a disposizione di Giovanni Stroppa, Christophe Galtier non vede l'ora di accontentare Galliani e Berlusconi e, se non loro, qualsiasi altro club pronto a tesserare Mauro Icardi. Il nuovo tecnico del Psg ha escluso l'ex capitano dell'Inter, lo ha inserito nella lista che la stampa francese definisce degli "indesiderati" e oggi, in conferenza stampa a due giorni dal match casalingo con il Montpellier, ha parlato apertamente di un necessario divorzio tra le parti.

"La sua esclusione per lo scorso weekend è legata a motivi tecnici, ho parlato con lui, gli ho detto che intendo lavorare con una rosa ristretta alle esigenze della squadra - spiega Galtier -. Il club e Mauro stanno lavorando per trovare la migliore soluzione possibile. Ha giocato pochissimo nelle ultime stagioni, viene da due anni difficili e ha bisogno di rilanciarsi, cambiare squadra. Trovare il posto giusto lo aiuterebbe a ripartire e riprendere al meglio la carriera".

Non è un fatto di reparto affollato, semplicemente non c'è abbastanza fiducia su Icardi e lo dimostra il fatto che lo stesso Galtier ammetta che il Psg stia cercando un altro attaccante.

"Sì ci stiamo lavorando, sono in contatto diretto con Luis Campos, non vogliamo sbagliare, non vogliamo prendere un giocatore per fare numero", sottolinea Galtier che poi conferma la partenza di Kalimuendo (direzione Rennes).