La nuova vita dell’ex Inter Gamarra, esordirà nelle MMA: “Sono pronto. Il mio sogno…”

L'ex difensore nerazzurro è pronto a esordire nelle MMA

Dal campo di calcio alla gabbia della MMA. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2007, Carlos Gamarra è pronto per entrare nel circuito MMA e punta a disputare il suo primo incontro ufficiale entro la fine del 2021.

"Lo faccio da tre anni circa, allenandomi e lavorando ogni giorno, insieme al maestro. Il mio sogno è entrare in quella gabbia e ritengo di essere pronto, ma dipende da cosa dice l’insegnante", dice l'ex nerazzurro. "Stiamo perfezionando tutte le arti marziali necessarie per entrare in una gabbia e affrontare un avversario che sia un buon combattente e credo che a dicembre potrò".