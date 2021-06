Ganz: “Calhanoglu? Trasferimento doloroso. Peccato, perché l’ambiente Milan…”

Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato anche degli ultimi movimenti di mercato delle milanesi

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Maurizio Ganz, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato non solo del cammino dell'Italia agli Europei, ma anche gli ultimi movimenti di mercato delle milanesi:

LUKAKU - "Lukaku fa reparto da solo, è talmente completo che riesce a far tutto. Nel Belgio mancherà Hazard, che è straordinario, vediamo de Bruyne. C'è grande talento nel Belgio, non solo Lukaku, ma l'Italia ha tutte le armi per passare il turno".

CALHANOGLU - "Un trasferimento doloroso per il Milan e credo molto dolce per l'Inter. Un grande giocatore. Per me è stato diverso, perché sono andato via dall'Inter per giocare di più. Mi dispiace, ma è successo. I rossoneri dovranno pensare ad altro. Peccato anche per lui, perché l'ambiente Milan era quello giusto per mostrare il meglio".