Ganz: “Monza nuovo Sassuolo, Sensi è da big. Non mi stupirei se Icardi…”

«Nel giro di poco il Monza diventerà il nuovo Sassuolo o addirittura la nuova Atalanta e poi ancora chissà… Prevedo qualcosa di grande. Il Monza non va visto come la terza squadra di Milano, ma come una delle tre squadre di Milano. Affrontare la Serie A da neopromossi è sempre difficile, ma qui stiamo parlando di una neopromossa atipica. Il mercato ha già detto chiaramente le intenzioni della società: Cragno è un ottimo portiere, Pessina un nazionale, Sensi è da grande squadra, ora manca la ciliegina in attacco. Non mi stupirei se magari a fine mercato vedessimo Icardi con la maglia del Monza, sarebbe un bel regalo per tutto il calcio italiano. Anche se l’uomo giusto sarebbe Petagna »