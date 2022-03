Garanzini: “Milan-Inter di Coppa Italia quasi inguardabile. La Juve a Firenze…”

Intervenuto sulle colonne de La Stampa, Gigi Garanzini ha commentato così quanto successo in Fiorentina-Juventus paragonandolo al derby

"Il calcio è anche crudele, ogni tanto è giusto ripassarlo. La Juventus non meritava di vincere, tantomeno la Fiorentina di perdere dopo una partita saggia e moderatamente coraggiosa. C’è voluta un’autorete tragicomica per decidere all’ultimo istante un match non noioso e quasi inguardabile come il derby di San Siro, ma di sicuro non esaltante. Si aspettava Vlahovic, si è palesato Venuti che tra l’altro è pure recidivo in materia: così la Juve ha prenotato la finale. Il primo tempo lo aveva giocato solo la Fiorentina. Con i suoi limiti, ma anche con qualche buona intenzione che prima Bonaventura, poi Ikonè, poi Torreira non sono riusciti a mettere in pratica. La Juve se ne è stata sulle sue, senza rischiare, senza tantomeno osare. Fidando, quasi certamente, sul fatto che da qui ad un mese e mezzo qualche titolare in più lo avrà a disposizione: anche perché meno di così è se non impossibile, francamente improbabile".