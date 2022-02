Garanzini: “Napoli-Inter? Entrambe hanno offerto il meglio e il peggio di sé. Handanovic…”

Sulle colonne de La Stampa, Gigi Garanzini ha commentato così il pareggio di Napoli che mantiene inalterata la distanza tra i nerazzurri e i partenope

"Tra Napoli e Inter è finita pari, in capo a una sfida diseguale. Nel senso che entrambe hanno offerto, a tempi alterni, quasi il meglio e quasi il peggio di sé. Nella prima mezzora il Napoli avrebbe meritato anche il doppio vantaggio, per la qualità del gioco prima ancora che per le occasioni. Poi l’Inter è uscita un po’ alla volta dal suo strano torpore, e si è iscritta a sua volta alla sfida. D’altra parte la squadra di Spalletti il meglio di sé lo aveva dato, sicchè dopo il pareggio di Dzeko la bilancia ha cominciato a pendere dalla parte nerazzurra e la sensazione del sorpasso era nell’aria. Non è arrivato un po’ perché la squadra nel suo complesso non era in serata: un altro po’ perché il Napoli che pure sembrava alle corde, tanto da sbagliare e regalare un bel po’ di palloni in uscita e in disimpegno, ha comunque trovato due lampi con Oshimen e poi Elmas che hanno fatto di un grande Handanovic il migliore in campo e nemmeno di poco".