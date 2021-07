Garay si ritira: “Per anni ho avuto dolori che mi impedivano di camminare”

L'argentino, in passato accostato anche all'Inter, appende gli scarpini al chiodo

Ezequiel Garay si ritira. Il calciatore argentino, che ha vestito anche le maglie di Valencia e Real Madrid, appende gli scarpini al chiodo. "Per anni ho avuto forti dolori che mi impedivano persino di camminare" , si legge nel comunicato che è stato pubblicato in inglese e spagnolo sui suoi social network.

Come afferma lui stesso, avrebbe voluto continuare a godersi qualche anno in più, ma i problemi fisici lo hanno portato a prendere questa decisione a 34 anni. "Non voglio prendere soldi per non fare niente. Ho iniziato la mia carriera onestamente e voglio salutarla allo stesso modo", ha concluso l'ex giocatore che in passato è anche stato accostato all'Inter.