Garbo: “L’Inter è forse la squadra più forte, ma ho un paio di dubbi. Lukaku e Perisic…”

“Faccio fatica a trovare una favorita, l’Inter forse è la squadra più forte, ma ci sono dei dubbi. Il ritorno di Lukaku è importante, ma dobbiamo capire che Romelu sarà. Se quello triste del Chelsea o quello grintoso di Conte. La seconda incognita è legata a Perisic che oggi non c’è più e la terza incognita è legata al tecnico che qualche pasticcio lo ha combinato. Il Milan si è rinforzato ma qualche dubbio davanti ce l’ho perché Origi non è un bomber e Giroud ha un anno in più. Attenzione poi alla Roma, con un paio di dettagli, diventerà una squadra da Scudetto”.

“Il Milan per il nome che porta non può andare in Champions a fare la comparsa. Arrivare quarti nel girone lo scorso anno gli ha spianato la strada per lo Scudetto. Quest'anno da testa di serie ha l'obbligo di andare agli ottavi e questo porterà via energie mentali e fisiche”.