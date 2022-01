Garics: “Scudetto al Napoli? Ci vuole continuità, le cose si vedranno ad aprile”

Le parole dell'ex calciatore: "Il campionato è lungo, può succedere di tutto. Io guarderei in casa mia, anche Spalletti dice così"

Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, György Garics, ex difensore di Bologna e Napoli, ha parlato così della possibilità degli azzurri di vincere lo scudetto: "Il campionato è lungo, può succedere di tutto. Io guarderei in casa mia, anche Spalletti dice così, di pensare ad una gara alla volta, il mister è uno che sa il fatto suo. Anche ad ottobre si parlava di scudetto con il Napoli primo in classifica, oggi c’è un cammino da portare a termine, le cose si guarderanno ad aprile, la continuità è fondamentale. La Juve dei nove scudetti di fila magari perdeva a Napoli e pareggiava a Milano, ma poi vinceva con tutte le altre: è questo che fa la differenza, devi portare a casa i tre punti con costanza".