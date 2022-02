Garlando: “Inter senza Brozovic come il tiramisù senza mascarpone. E Handanovic…”

Della lotta scudetto dopo la sconfitta dell'Inter e il pareggio del Milan ha parlato il giornalista Luigi Garlando

"Il boia avrebbe potuto essere l’Inter se non avesse perso 8 punti contro Milan (dominio e sconfitta), Napoli (pari con poco coraggio) e Sassuolo (prova sciagurata). Da uno scudetto quasi in tasca, alla paura di perderlo, dopo due avvilenti 0-2 in cinque giorni. Lo stridore dei freni è assordante: la squadra che ha vinto 7 partite su 7 a fine andata, nel ritorno ne ha vinte 2 su 6. In questi casi si parla di crisi. Abbiamo trascorso mesi a strombazzare l’Inter come la più forte del reame, non possiamo cambiare cappello e metterci a picconarla alle prime difficoltà. Il valore resta intatto, ma si sono dilatate piccole lacune strutturali, finora mascherate. Questa Inter senza Brozovic non può stare. Come il tiramisù senza il mascarpone. È quello che tocca più palloni, quello che apre le linee di gioco, quello cui scaricare la palla nelle difficoltà. È quasi tutto. È mancato una volta in Coppa Italia e l’Inter è andata ai supplementari con l’Empoli. In campionato, il miglior Brozo di sempre, saldato a Calhanoglu, è stato il vero segreto del primo posto. Ieri il croato è mancato per la prima volta in campionato e si è capito quanto sia dura sostituirlo. Infelice l’idea di farlo con Barella: oltre a non avere un regista, si è persa anche la spinta del mediano. Calha, rimasto unico play, è stato sbranato in pressing, ha perso palla ed è nato il primo gol di Raspadori. Detto con rispetto: Gagliardini non basta.