Garlando: “Conte non può dare dell’alcolizzato a chi non la pensa come lui. L’Inter…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Non è mancata una risposta alla stoccata lanciata da Conte nei confronti di chi, come lo stesso Garlando, dice di vedere un Conte diverso dal passato: “Le parole di Antonio Conte? Ho provato a prenderla sul ridere, anche se l’argomento è molto serio, dal mio punto di vista. Rispetto la sua opinione, ma io dico ciò che rilevo io. Si può discutere sulla critica, ma non dare dell’alcolizzato a chi la pensa diversamente da te. Anche le parole di Gattuso domenica, fanno sembrare che c’è un’insofferenza sulle critiche.

Campionato senza padroni o in attesa di padroni? È un campionato strano, con condizioni strane. Ieri hanno pareggiato quasi tutti, le prossime partite diranno qualcosa in più. La mia sensazione è che la Juve ha dimostrato grande crescita e grande forza. Mi aspetto che alla lunga verrà fuori anche l’Inter. Napoli è tra le favorite, può vincere lo scudetto, peccato che il Napoli sia il peggior nemico di sé stesso. La squadra è forte, stanno arrivando queste due partite contro Milan e Roma che diranno tantissimo. Fonseca ha trovato la quadra, vincere senza Dzeko è un segnale importante”.