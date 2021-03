Garlando: “Conte il vero protagonista del primato. Il rischio maggiore che corre…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando commenta l'avvincente sprint scudetto ponendo l'attenzione sui tecnici

Quando mancano 11 giornate alla fine, è ancora tutto aperto in campionato. L'Inter guida la classifica e ha un vantaggio di 6 punti sul Milan. Senza dimenticare la Juventus a 10 punti dai nerazzurri ma con una partita ancora da recuperare. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport , Luigi Garlando commenta così l'avvincente sprint scudetto. "Nel campionato più assurdo e meno pronosticabile della storia, gli allenatori sono un fattore decisivo. Guardiamo Inter, Milan e Juve. Conte, Pioli e Pirlo hanno determinato finora più di Lukaku, Ibra e CR7. La Juve, che ha l’organico migliore, per profondità e individualità, è il caso più esemplare".

"Nei 10 punti di ritardo c’entra l’inesperienza di Pirlo che non sempre ha saputo tenere alte attenzione e rabbia, sperperando con le piccole. Al contrario, la forte identità tattica assicurata da Pioli ha fatto crescere tutti e agevolato l’innesto di giovani e nuovi, ultimo Meité. Il coraggio offensivo ha dato autostima. Per questo, per i 20 punti in più rispetto a un anno fa e per i risultati in rapporto all’organico, Pioli finora è stato l’allenatore che ha meritato di più".