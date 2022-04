Garlando: “Chi ha una lotta scudetto così? Una sola certezza da qui alla fine”

Luigi Garlando, tra le prime firme della Gazzetta dello Sport e in generale del calcio italiano, ha parlato così della corsa scudetto

Luigi Garlando , tra le prime firme della Gazzetta dello Sport e in generale del calcio italiano, sull’edizione odierna del quotidiano ha parlato della corsa a tre per lo scudetto dopo il pari di ieri del Milan: “Doveva essere un turno favorevole al Milan, con l’affannata Inter sul campo della Juve dei 16 risultati utili consecutivi e il Napoli nella tana dell’Atalanta senza Di Lorenzo e Osimhen. E invece i rossoneri sono stati i soli a non vincere. È dall’inizio che il campionato fa così: gioca al gatto con il topo con i pronostici. Questa Serie A è commovente nello sforzo ostinato di affascinarci sempre di più e ci sta riuscendo alla grande.

Ok, Juve-Inter non è stato esattamente un manifesto di bellezza e anche lo 0-0 di ieri a San Siro non lascerà tracce nella memoria, probabilmente domenica prossima, davanti a Manchester City-Liverpool ci tornerà il sospetto che da quelle parti si gioca un altro sport, ma intanto chi ce l’ha una lotta scudetto come la nostra? Chi potrà godersi uno sprint adrenalinico del genere? Attribuendo all’Inter, per ipotesi, i 3 punti della partita da recuperare (ma non sarà una passeggiata contro questo Bologna ) avremmo tre squadre in un solo punto: il Milan davanti e un passo indietro Napoli e Inter. Da oltre 10 anni non assistevamo a una volatona del genere. […] Una sola certezza: da qui al 22 maggio, ci divertiremo un sacco”, si legge.