Garlando (GdS): “L’Inter aspetta il Milan. Basta gestione, serve insistere con ferocia”

Il giornalista Luigi Garlando, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha analizzatola vittoria dell'Inter sulla Roma

Il rumore dei nemici? No, il ritorno dell’amico. Dopo oltre 4.000 giorni, il popolo nerazzurro ha ritrovato a San Siro José Mourinho, il Mago del Triplete. Lo ha applaudito, acclamato, commosso. Lui ha apprezzato, risposto e non ha guastato la festa. La sua Roma, molle all’inizio, imperfetta sempre, si è arresa senza troppo furore. L'Inter ha vinto con un gol per tempo, bellissimi entrambi (Dzeko e Sanchez) e si è accomodata in semifinale, in attesa di scoprire stasera l’avversario: Milan o Lazio.