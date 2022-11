Garlando: “Di colpo l’Inter si è trasformata in un antico Real Madrid. Un dato significativo”

C’era un solo modo per ripartire dopo la brutta sconfitta con la Juve e le polemiche che hanno fatto friggere la Pinetina nei giorni successivi: urlare una vittoria a squarciagola. L’Inter lo ha fatto, prendendo a pallate il Bologna per un set: 6-1. Non sono stati rimessi insieme i cocci, perché il Napoli resta una cosa lontana 11 punti, ma intanto Inzaghi si è coricato al quarto posto, dopo aver sorpassato Roma ed Atalanta che hanno messo insieme un punto in due. Il Milan, fermato a Cremona, dista solo 3 punti. Oggi la Juve può tornare avanti e la Lazio allungare, ma, a quest’altezza della stagione, la classifica, soggetta a ribaltoni settimanali, conta fino a un certo punto. Contava di più ritrovare sensazioni speciali per ripartire e l’Inter le ha trovate. Più ancora della goleada è significativo un dato: tutte le volte che è andata sotto in campionato, non ha mai recuperato. Questa volta lo ha fatto, in modo rabbioso.