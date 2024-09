Garlando: “Inter, Frattesi già titolare a tutti gli effetti. Come una partita Iva”

Il popolo nerazzurro, e non solo, si è già espresso: vuole Davide Frattesi subito in campo in Monza-Inter. Simone Inzaghi, stando alle prove della vigilia, sembra intenzionato ad assecondare tale richiesta. Cambierà il modo di gestirlo rispetto all'anno scorso, ma il numero 16 nerazzurro deve già sentirsi titolare secondo Luigi Garlando. Questo l'editoriale della nota firma della Gazzetta dello Sport:

"Per quanto Frattesi sia in stato di grazia, la mediana nerazzurra, il centro di potere dei campioni d’Italia, è inattaccabile. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan svolgono funzioni complementari e, dopo anni di convivenza, giocano connessi come se un filo invisibile li tenesse insieme. E anche in Nazionale è difficile rinunciare a Barella e Tonali, ai lati di un perno centrale (Ricci).