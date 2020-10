Garlando: “Inter, coperta allungata per magia cinese. Conte ha un punto di forza”

Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport di oggi, Luigi Garlando ha fatto il punto sull’Inter al termine di questa sessione di mercato: “Conte ha avuto tanto, quasi tutto. La coperta corta che lo ha fatto dannare nella stagione scorsa, si è allungata per magia cinese. Ora può permettersi ampia rotazione sulle fasce, dove è sbarcato un fuoriclasse: Hakimi. Ma anche a centrocampo il ventaglio è ampio: dal tackle più robusto (Gagliardini) al tocco più leggero (Eriksen). Finalmente ha ottenuto il fido Vidal, in cui si specchia. E’ mancata la pennellata definitiva: un perno centrale dinamico,tosto, di qualità e esperienza internazionale, capace di far crescere tutta la squadra.In due parole: N’Golo Kanté. Conte comunque ha tutti gli ingredienti per impastare una torta vincente. Dal doppio creativo con la Fiorentina (Brozovic-Eriksen) ai tre mediani con la Lazio (Gagliardini, Vidal, Barella): Antonio sta cercando la combinazione giusta. Poterla cambiare spesso sarà un suo punto di forza”.