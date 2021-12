Garlando: “L’Inter ha mezzi per opporsi al Liverpool meglio del Milan”

Le parole del giornalista a proposito del delicato impegno che attende la squadra di Inzaghi in Champions League

Nel suo editoriale di oggi per La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha commentato l'esito dei sorteggi di Champions League di ieri: "L’Inter, più fisica del Milan, che sotto le cure di Inzaghi ha maturato un palleggio più sicuro e tecnico di quello di Conte, ha i mezzi per opporsi alla tempesta rossa molto meglio del Milan. Certo, saranno due “giornate dure”, bisognerà “lavorare come cani”, canterebbero i Beatles, ma non servirà un miracolo, basterà un’impresa, soprattutto se Salah e Mané torneranno spremuti dalla Coppa d’Africa. Rispetto ai ragazzi di Pioli, Inzaghi può schierare sotto la Kop molta più esperienza. Barella (squalificato) e Bastoni sono campioni d’Europa, Perisic e Brozovic hanno giocato l’ultima finale mondiale".