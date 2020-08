Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport di oggi, Luigi Garlando ha parlato dell’importanza del match di stasera per l’Inter di Conte. Esso la sua riflessione: “Vincere a Bergamo, in una sorta di finale, contro una squadra di grande qualità, sarebbe il segnale di una svolta. Perché è qui che Conte chiede all’Inter di crescere: negli scontri diretti, negli snodi chiave dove invece i nerazzurri hanno perso troppi punti“.