Garlando: “Inzaghi fa ancora in tempo a seppellire i rimpianti scudetto. Segnale al Milan”

"La vittoria sulla Lazio consente all’Inter di agganciare Milan e Roma al quarto posto e inginocchiarsi ai blocchi di partenza di una spettacolare volata Champions. Come calendario non è quella messa meglio (Roma, Atalanta, Napoli), ma come condizione sì. Condividiamo le parole dei due tecnici. Inzaghi: «Aggressiva e determinata. Una delle mie Inter migliori». Con Lukaku (2 assist) e Brozovic tornati a buoni livelli; Lautaro (2 gol) scatenato; Barella e Dimarco sempre ad alta quota di crociera; alternative preziose, tipo Gosens, autore di un gran gol. Sarri: «L’Inter ha una cilindrata superiore. Dobbiamo crescere per arrivare al loro livello». Un elogio che però suona a condanna del campionato nerazzurro. La squadra di cilindrata superiore sta 4 punti sotto la Lazio".