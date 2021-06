Garlando: “Italia? Ecco perché dopo Wembley siamo ancora più forti”

Le considerazioni del giornalista a proposito della vittoria della nazionale azzurra contro l'Austria negli ottavi di finale

Luigi Garlando, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport di oggi, ha commentato ancora la vittoria dell'Italia contro l'Austria. Una prova importante per la nazionale di Mancini, pronta ad affrontare il Belgio nei quarti. Spiega il giornalista: "Abbiamo sofferto, ci siamo spaventati, abbiamo battuto l’Austria solo nei supplementari, abbiamo subito un gol come non ci capitava da 255 giorni, eppure siamo ripartiti da Wembley più forti di come eravamo arrivati. Perché? Prima di tutto perché l’Italia di Mancini non aveva mai vissuto la tensione di una partita dentro o fuori e, più in generale, nella felice cavalcata delle 30 partite utili, raramente si era ritrovata in situazione critica. Ci chiedevamo. Che l’Italia sia bella e coraggiosa lo sappiamo, ma come reagirà quando avrà l’acqua alla gola? Lo abbiamo scoperto sabato a Wembley. A metà del secondo tempo, quando il gol annullato ad Arnautovic ha dato coraggio all’Austria che ha alzato il ritmo e ci siamo ritrovati in affanno atletico, gli azzurri hanno saputo soffrire, resistere e poi vincere nei supplementari. Hanno mostrato valori importanti, oltre al gioco e alla qualità tecnica: sacrificio, empatia, combattività".