Italia, Garlando: “Gli inglesi sanno una cosa. Chiesa e Barella si esaltano nel fuoco”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando parla dell'attesa finale dell'Europeo tra Inghilterra-Italia

"Gli inglesi sanno che non ci piegano in una partita vera dal ’77 e che siamo imbattuti da 33 match. La bolgia di Wembley potrebbe mettere più pressione a loro che a noi. Bonucci e Chiellini è gente che non trema. Chiesa e Barella sono anime che si esaltano nel fuoco".

"Il genio di Insigne vale quello di Sterling. Le mani di Donnarumma loro non ce le hanno. E neppure la nostra empatia che Mancini ha coltivato ad arte, come un Bearzot. Spinazzola è qui, con le stampelle. Oggi è l’11 luglio, come nell’82, quando trionfammo al Bernabeu, davanti al Presidente Pertini. È in arrivo il Presidente Mattarella. Siamo pronti a soffrire come con la Spagna, se ci tolgono il giocattolo. Ma se riusciremo a divertirci, ha ragione Mancini: vinceremo noi".