Garlando su Lukaku: “Farlo passare per primo colpevole è una delle tante meschinerie di…”

Sulle colonne di SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando si è espresso in questi termini sulla vicenda Lukaku

"Caro Romelu Lukaku, tra una settimana riparte la Serie A. Con questa mia, voglio esprimere il mio dispiacere per la sua assenza e ringraziarla per quello che ci ha regalato. Non la rimpiangeranno soltanto gli interisti, perché lei si è guadagnato molta simpatia trasversale, per le sue prodezze tecniche, ma soprattutto per la generosità e l'allegria del suo gioco. Quando un vero sportivo osserva un centravanti che lavora per i gol dei compagni più che per i suoi; che al 90' è ancora disponibile a fare un ripiegamento difensivo; che in due stagioni ha saltato pochissime partite, snobbando regolarmente fatica e acciacchi, non bada al colore della maglia, applaude e basta".