Garlando: “Lukaku-CR7 eroi di Inter-Juve. Le squadre non hanno mai vinto senza di loro”

Luigi Garlando alza il sipario su Inter-Juventus di questa sera. Nel suo editoriale, il giornalista della Gazzetta dello Sport si è concentrato sull’incidenza di Lukaku e Cristiano Ronaldo nelle vittorie delle due squadre: “I numeri e la storia della prima parte del campionato impongono la lettura di Inter-Juve attraverso Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo. Gli eroi della notte di San Siro, appunto. Il primo e il secondo nella classifica cannonieri, ma non solo. I 15 gol di CR7 sono il 42,9% dei 35 della Juventus. Una percentuale enorme. Tra i grandi bomber europei, solo Lewandowski (Bayern Monaco) ha un’incidenza superiore: 20 su 46 (43,5%). Ma anche il 27,9 di Lukaku (12 gol su 43) è da top ten europea, la stessa di Mbappè (Psg), per intenderci. Ma più ancora di questi numeri, è il confronto tra il rendimento di Inter e Juve con e senza i due attaccanti a spiegarne la poderosa dipendenza. Lukaku ha saltato la partita con il Parma ed è entrato dopo con Atalanta, Sassuolo e Samp: una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Cristiano ha saltato tre gare: con Crotone, Verona e Benevento. Tre pareggi. In altre parole, Inter e Juve non hanno mai vinto senza Romelu o CR7”.