Garlando: “Milan-Inter, Inzaghi cerca la cura omeopatica per le insicurezze”

La fotografia del giornalista della Gazzetta dello Sport sulle speranze nerazzurre in vista del derby di stasera

Luigi Garlando, attraverso il suo focus per la Gazzetta dello Sport di oggi, si è proiettato sul derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Queste le sue considerazioni: "I due gol di Giroud sono stati i sassolini che hanno inceppato la macchina. Da allora l’Inter non ha più vinto in campionato e, rimontata, sorpassata, ha scoperto nuove insicurezze. La squadra che prima o poi segnava, tra Sassuolo, Genoa e Liverpool,

ha tirato 53 volte senza fare un gol. Lautaro non la mette in campionato da dicembre. Stasera Inzaghi cerca la cura omeopatica: riparare con un gran derby le crepe aperte da un altro derby. Il problema è che Pioli ha la stessa intenzione: far leva sul derby per rialzare il morale del Milan dopo due pareggi tristi e presentarlo al Maradona con l’entusiasmo che aveva nella notte dei 3 minuti di Giroud. «On fire», come amano dire a Milanello. Un derby può fare miracoli, nel bene e nel male".