Garlando: “Il Milan di Pioli sembra l’Italia di Mancini. Inter oggettivamente più forte ma…”

Luigi Garlando, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan, in ottica lotta Scudetto con l'Inter

"L’abbraccio tra Maldini e Pioli al termine di Lazio-Milan ha ricordato quello tra Mancini e Vialli a Wembley. Il confronto ci sta perché, più in generale, regge il paragone tra Milan e Italia. Gli azzurri trionfarono contro nazionali più forti grazie a due armi speciali: lo spirito di gruppo e la forza del gioco. Sono le stesse armi sui cui punta il Milan per battere un’avversaria oggettivamente più forte. Non c’è squadra di A che mostri l’empatia dei rossoneri tra le varie componenti: squadra, tecnico, dirigenti. Un piccolo mondo solidale, impermeabile ai cambi di proprietà. Grazie ai tre anni di lavoro, che Spalletti e Inzaghi non hanno alle spalle, Pioli può contare su un gioco che permette di sopportare le assenze e di arricchire con la qualità collettiva quella dei singoli, inferiore alla concorrenza da scudetto".