Garlando: “Il sabato rivoluzionario incendia il campionato. Milan molle. Stasera l’Inter…”

Dalle colonne della Gazzetta, Garlando analizza le sconfitte di Juve e Milan. Occasione da sfruttare per l'Inter che giocherà contro la Lazio

"La caduta degli dei. Crolla il Milan capolista, preso a pallate da uno Spezia favoloso. Cade a Napoli la Juve dei 9 scudetti. Un sabato rivoluzionario che incendia un campionato fantastico. Tutto ancora più compresso e in bilico. Stasera l’Inter, battendo la Lazio, può passare al comando (+1) e lasciare i bianconeri a -8. Ma la Lazio (come la Roma) giocherà ingolosita dalla prospettiva del terzo posto. Mai visto quest’anno un Diavolo così molle e senza fame. Una cosa è certa: il derby di domenica prossima sarà ancora più incandescente. Al Diavolo servirà per ritrovare l’anima".

"Il Napoli, cui spesso è stata rimproverata carenza di veleno e di cazzimma, lo ha fatto. L’abbraccio collettivo a Gattuso, significativo e rabbioso, spiega quando fosse caldo il cuore della squadra. Ma il Napoli ha vinto anche per il coraggio tattico. Gattuso ha commesso errori, certo, ma recuperando uomini ed empatia, ha una squadra che può risalire forte. Il crollo del Milan ha addolcito in parte il sabato di Pirlo che ha evitato di scivolare a -10. Come dite? Superlega? No, grazie. Teniamoci strette favole tipo Spezia".