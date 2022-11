Garlando: “Champions, pesca quasi miracolosa. Inter può domare il Porto se… farà l’Inter”

Tre squadre di Serie A ai quarti di Champions riporterebbero indietro il calendario al glorioso 2006, quando non solo partecipavamo al Mondiale, ma lo vincevamo. È dalla Champions League 2005-06 infatti che non infiliamo tre club tra i primi otto d’Europa. All’epoca furono Inter, Milan e Juve, come nell’edizione precedente. Il terno secco non è mai più uscito. Al massimo l’ambo nel 2006-07 (Roma, Milan) e nel 2017-18 (Juve, Roma). Nelle ultime due edizioni, un avvilente zero: cacciati dal G8. Ora, da incalliti contropiedisti, siamo pronti a ripartire con un tridente ambizioso. Ma, come si diceva, non sarà una passeggiata, neppure per il Napoli che si è meritato l’avversario più morbido grazie allo spettacolare primo posto nel girone.