"Il mind-game di Inzaghi è complicato, perché lo Young Boys solleva motivazioni inferiori a quelle dello Stoccarda e rischia di essere schiacciato dal pensiero di Inter-Juve. Gli svizzeri non hanno fatto un punto e un gol in questa Champions, sculacciati in casa dall’Aston Villa (3-0) e al Camp Nou dal Barcellona (5-0). In campionato, il club di Berna, sconfitto 5 volte su 10 partite, galleggia al decimo posto. Il rischio di prenderlo sottogamba è reale, anche perché Inzaghi trasfigurerà la squadra con un turnover comprensibile e necessario. Taremi e Arnautovic, risparmiati contro la Roma, dovrebbero partire titolari per consentire alla ThuLa di tirare il fiato e di limitare il rischio infortuni sul campo sintetico di Berna che sollecita i muscoli in modo diverso. Appena recuperato Barella, Simone ha perso Calhanoglu, in forte dubbio per domenica. A centrocampo la coperta è cortissima, sembra un asciugamano. Di fatto, l’Inter potrà permettersi un solo cambio nel reparto, Zielinski, rientrato dalla nazionale con qualche acciacco.