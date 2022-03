Garlando: “Virtù e vizi delle pretendenti. Questa la luna nera dell’Inter. Se Inzaghi…”

Il giornalista analizza pregi e difetti delle squadre che occupano i primi quattro posti della classifica

Gianni Pampinella

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza pregi e difetti delle squadre che occupano i primi quattro posti della classifica. "Per la seconda giornata consecutiva vincono tutte le prime, tranne l’Inter. La Juve, che alla fine del girone d’andata era quinta, staccata di 12 punti dalla capolista nerazzurra, è risalita a -1 e alla ripresa del campionato tenterà il sorpasso allo Stadium. Sorpasso virtuale, perché la squadra di Inzaghi ha un match da recuperare (Bologna). Ma la frenata è più che reale, visto il passo dei campioni in carica: 7 punti in 7 partite; 3 vittorie nelle ultime 10. Attribuendo all’Inter i 3 punti del recupero, avremmo le prime tre in 3 punti. Juve a –7 dalla vetta. Sarà una volata rovente. Difficile eleggere la favorita. Come ogni essere umano, le quattro hanno vizi e virtù".

"Vincerà chi riuscirà a far prevalere la parte buona. La parte buona del Milan: empatia, gioco, gioventù. Non c’è squadra così connessa emotivamente al proprio mister e con lo spogliatoio più unito. Ma Pioli non ce l’ha un centravanti di piena affidabilità atletica come Vlahovic e Osimhen. L’attaccante nigeriano fa parte del bene del Napoli, insieme a una rosa ricca di qualità tecnica e di alternative e alla carica unica dell’ambiente. Come ha riconosciuto Spalletti, l’affetto del Maradona è stato determinante nella rimonta sull’Udinese. Ma l’ambiente rientra anche nelle parte oscura, perché può trasmettere una pressione esagerata e assorbire male le cadute, tipo quella casalinga col Milan. Non è un caso che il Napoli abbia fatto più punti in trasferta. Non è squadra caratterialmente granitica".

Nonostante la brusca frenata, l’Inter continua ad avere il miglior attacco del torneo. Certe qualità sono ancora in casa. Se solo Inzaghi si ricorda in quale cassetto le ha stivate... La luna nera dell’Inter è proprio questa: essersi persa di colpo, con la paura di un calo irreversibile come tante Lazio di Simone. Poi l’esagerata dipendenza da Brozovic e dal 3-5-2 e la mancata crescita di Dzeko e Lautaro come coppia. Ma se Inzaghi ritrova il cassetto giusto, a partire dal duello decisivo allo Stadium, l’Inter può ancora arrivare alla seconda stella.Tra i vizi: gli screzi emersi tra parte della squadra e Allegri, cui è stata rimproverata anche una povertà di schemi offensivi. La qualità del gioco è ciò che ha impedito alla Juve di avanzare in Europa e di sfruttare le sue grandi potenzialità. Come organico non è inferiore a nessuno. E, naturalmente, nella parte oscura, ci sono i 7 punti da recuperare al Milan, che non sono pochi a otto giornate dal termine".

(Gazzetta dello Sport)